В Украине насчитали сотни тысяч инъекционных наркоманов

Иллюстративное фото: pixabay.com

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В стране в последние годы появляются новые психоактивные вещества с различными способами их употребления, отмечают в Минздраве

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В Украине около 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики – опиоиды или стимуляторы. Такие оценочные данные на брифинге озвучила начальник сектора заместительной поддерживающей терапии Центра общественного здоровья Минздрава Ирина Иванчук, сообщает Укринформ.

По ее словам, инъекционные наркотики употребляют преимущественно молодые люди трудоспособного возраста, и у большинства из них уже есть синдром зависимости.

В то же время Иванчук отметила, что в Украине в последние годы появляются новые психоактивные вещества с различными способами их употребления, поэтому количество лиц, употребляющих наркотики неинъекционным путем, пока неизвестно.

Эксперт подчеркнула, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С, инфекций, передающихся половым путем. К таким последствиям приводит использование наркоманами нестерильных шприцов, а также опасные сексуальные практики наркозависимой молодежи, в частности употребление веществ во время секса, рассказала Иванчук.

Представитель Минздрава отметила важность предотвращения негативных последствий употребления наркотиков: обеспечения доступа к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностики ВИЧ и лечения, доказавшего свою эффективность.

По данным ООН за 2017 год, в мире порядка 275 млн человек в возрасте 15-64 лет – примерно 5,6% жителей планеты – хотя бы раз употребляли наркотики.