Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 10:01

В Украине насчитали сотни тысяч инъекционных наркоманов

В Украине насчитали сотни тысяч инъекционных наркоманов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В стране в последние годы появляются новые психоактивные вещества с различными способами их употребления, отмечают в Минздраве

Реклама
Реклама

В Украине около 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики – опиоиды или стимуляторы. Такие оценочные данные на брифинге озвучила начальник сектора заместительной поддерживающей терапии Центра общественного здоровья Минздрава Ирина Иванчук, сообщает Укринформ.

По ее словам, инъекционные наркотики употребляют преимущественно молодые люди трудоспособного возраста, и у большинства из них уже есть синдром зависимости.

В то же время Иванчук отметила, что в Украине в последние годы появляются новые психоактивные вещества с различными способами их употребления, поэтому количество лиц, употребляющих наркотики неинъекционным путем, пока неизвестно.

Эксперт подчеркнула, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С, инфекций, передающихся половым путем. К таким последствиям приводит использование наркоманами нестерильных шприцов, а также опасные сексуальные практики наркозависимой молодежи, в частности употребление веществ во время секса, рассказала Иванчук.

Представитель Минздрава отметила важность предотвращения негативных последствий употребления наркотиков: обеспечения доступа к программам профилактики, доступа молодежи к презервативам, диагностики ВИЧ и лечения, доказавшего свою эффективность.

По данным ООН за 2017 год, в мире порядка 275 млн человек в возрасте 15-64 лет – примерно 5,6% жителей планеты – хотя бы раз употребляли наркотики.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наркоман, наркотики, наркомания, инъекционные наркотики, наркомания в украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Скажи мне, чего ты хочешь": ученый изучил сексуальные фантазии
Общество "Скажи мне, чего ты хочешь": ученый изучил сексуальные фантазии
Ученые назвали напиток, который делает женщин более счастливыми
Общество Ученые назвали напиток, который делает женщин более счастливыми
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 