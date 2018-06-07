Видеоблогеры-трансгендеры обвинили YouTube в дискриминации

ЛГБТИ

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Хостинг скрывает видео, снятое про представителей ЛГБТ

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Видеоблогеры, которые снимают видео про трансгендеров и представителей ЛГБТ в целом, обвинили YouTube в дискриминации из-за того, что на их ролики устанавливают ограничения. Об этом сообщает The Verge.

Известные в США блогеры, так как Rowan Ellis, Tyler Oakley, Stevie Boebi еще в 2017 году обвиняли YouTube в том, что хостинг скрывает их видео и таким образом демонитизирует канал. В YouTube заявили, что иногда могли допускаться ошибки "в понимании контекста и нюансов".

Через год блогер Trans Chase Ross сообщил, что последние три недели ежедневно сталкивался с ограничениями на свои видео. В некоторых из его старых видеороликов была отключена реклама, а какие-то из них YouTube вообще удалил.

Chase Ross более 10 лет снимает видео, гдн рассказывает о своем личном опыте трансгендера. По словам блогера, он проанализировал видео и пришел к выводу, что YouTube выключает рекламу в записях, где есть слово transgender.

В YouTube по-прежнему отрицают умышленность блокировки рекламы и объясняют, что технология искусственного интеллекта может "иногда допускать ошибки".

В середине мая послы 16 государств призвали Украину поддерживать равенство, достоинство и верховенство права и обеспечить права ЛГБТ.