Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео

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Эта разработка не будет использоваться для практических целей: специалисты изучают вопросы создания искусственной мускулатуры и движения роботов

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Инженеры робототехнической компании Festo сконструировали автономную двигательную систему с плавниками, которая отдаленно напоминает какое-то древнейшее водоплавающее животное. Результат авторы представили в видеоролике с акваботом BionicFinWave.

Ранее с разным успехом неоднократно предпринимались попытки разработать систему с таким принципом движения в воде. Но немецкие специалисты продвинулись в том, что применили относительно простое инженерное решение с цельными силиконовыми плавниками, двумя сервоприводами, работающими от аккумуляторов, микропроцессором и беспроводной связью.

Водоплавающие роботы в будущем могут применить для мониторинга подводной среды - как для мирных целей, так и для военного применения.

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В июне 2018 года американский беспилотник MQ-9 Predator B "Ikhana" от NASA впервые без самолета поддержки был использован в научно-исследовательской миссии в воздушном пространстве, где летают коммерческие и гражданские транспортные средства.

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Теги: технологии, видео, робот, робототехника, акваробот, плавание
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