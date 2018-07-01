Дания проиграла Хорватии по пенальти на ЧМ-2018

Второй за сегодня матч плей-офф на чемпионате мира по футболу закончился серией послематчевых пенальти. На этот раз сражались сборные Дании и Хорватии. Дания проиграла.
Эта команда задала высокий темп игры, забив гол в хорватские ворота на первой минуте. Но уже на четвертой минуте Хорватия сравняла счет.
Далее команда шла практически на равных - в каких-то моменты были сильнее датчане, в каких-то - хорваты. Поэтому ни в добавленное время, ни в экстра-таймах никто не добыл победы.
Что касается пенальти, удары прошли так:
Кьяйр бил - Субашич не вытащил;
Крамарич бил - Шмайхель не вытащил;
Крон-Дели бил - Субашич не вытащил;
Модрич бил - Шмайхель не вытащил;
Шоне бьет - Субашич вытащил;
Пиварич бил - Шмайхель вытащил;
Йоргенсон бил - Субашич вытащил;
Ракитич бил - Шмайхель не вытащил.
Счет 3:2 в пользу Хорватии, она проходит дальше.