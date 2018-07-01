Дания проиграла Хорватии по пенальти на ЧМ-2018

Каспер Шмайхель (фото - Getty Images)

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Сборная Хорватии выходит в 1/4 чемпионата мира по футболу

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Второй за сегодня матч плей-офф на чемпионате мира по футболу закончился серией послематчевых пенальти. На этот раз сражались сборные Дании и Хорватии. Дания проиграла.

Эта команда задала высокий темп игры, забив гол в хорватские ворота на первой минуте. Но уже на четвертой минуте Хорватия сравняла счет.

Далее команда шла практически на равных - в каких-то моменты были сильнее датчане, в каких-то - хорваты. Поэтому ни в добавленное время, ни в экстра-таймах никто не добыл победы.

Что касается пенальти, удары прошли так:

Кьяйр бил - Субашич не вытащил;

Крамарич бил - Шмайхель не вытащил;

Крон-Дели бил - Субашич не вытащил;

Модрич бил - Шмайхель не вытащил;

Шоне бьет - Субашич вытащил;

Пиварич бил - Шмайхель вытащил;

Йоргенсон бил - Субашич вытащил;

Ракитич бил - Шмайхель не вытащил.

Счет 3:2 в пользу Хорватии, она проходит дальше.