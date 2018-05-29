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29.05.2018, 09:58

Футбольный матч Украина-Албания оказался под угрозой срыва

Футбольный матч Украина-Албания оказался под угрозой срыва - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Предложенный для игры стадион во французском Эвиане не выдерживает никакой критики, пояснил главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко

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Товарищеский матч между сборными Украины и Албании по футболу, который должен был состояться 3 июня 2018 года во французском Эвиане, оказался под угрозой срыва. Об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко, передает сайт Команда №1.

По его словам, проведение игры в швейцарской Женеве "согласовать не удалось", а предложенный стадион в Эвиане "ниже всякой критики" – на нем даже отсутствуют зрительские места.

Футбольные федерации Украины и Албании попросили FIFA отменить матч и теперь ждут решения международной ассоциации.

В возможном срыве поединка Шевченко обвинил "непрофессиональные действия" агента, занимавшегося организацией встречи. Если в ближайшее время не удастся найти другой стадион, матч, скорее всего, не состоится, резюмировал тренер.

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30 мая 2018 года подопечные Шевченко вылетают в Швейцарию, где на следующий день сыграют товарищеский поединок с Марокко.

В апреле 2018-го украинская сборная сохранила 30-ю позицию среди 209 национальных команд в рейтинге FIFA.

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Теги: футбол, андрей шевченко, сборная украины по футболу, матч украина-албания, товарищеский матч
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