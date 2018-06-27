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27.06.2018, 01:00

Исландия-Хорватия 1:2: итоги поединка на ЧМ-2018

Исландия-Хорватия 1:2: итоги поединка на ЧМ-2018 - Фото
Фото: Getty Images

Сборной Хорватии повезло - им удалось обыграть Исландию

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Несмотря на то, что Исландии была вынуждена идти вперед, активнее матч начали именно хорваты. Они больше владели мячом, но моментов зрители дождались только к концу тайма - и от исландцев. Об этом пишет iSport.

Наиболее близким к забитому мячу был Альфред Финнбогасон, который обокрал защитника и пробивал с линии штрафной – рядом со штангой. В других эпизодах отлично играл на воротах Ловре Калинич.

Второй тайм исландцы начали еще активнее, осаждая ворота соперника после стандартов, но в итоге забили не они, а хорваты – Милан Бадель откликнулся на прострел с левого фланга и расстрелял ворота Исландии.

За 15 минут до финального свистка Гульфи Сигурдссон реализовал пенальти за игру рукой Деяна Ловрена, подарив своим болельщикам надежду. А когда Исландия собрала все силы, чтобы броситься в атаку, Иван Перишич воспользовался ошибкой защиты в обороне и снял все вопросы о победителе.

Хорватия впервые в истории выиграла три матча на групповом этапе и в 1/8 финала вышла на Данию.

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Теги: чм-2018
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