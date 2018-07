"Неспортивно": ФИФА оштрафовала Вукоевича за поддержку Украины

Огнен Вукоевич (фото - instagram.com/operofficial)

Международная федерация футбола приравняла слова "Это победа для Динамо и для Украины" к неспортивному поведению на мундиале в стране-оккупанте России

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола якобы решил оштрафовать бывшего ассистента главного тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (около 370 тыс грн, - ред.) за высказывание на камеру слов поддержки в адрес Украины во время ЧМ-2018 в России. Об этом пишет известный футбольный ресурс Four Four Two.

По мнению чиновников ФИФА, слова "это победа за Динамо и за Украину" - пример "неспортивного поведения".

Ссылаясь на рассылку пресс-службы ФИФА, издание пишет, что ФИФА "приняла к сведению извинения", которые принес по этому поводу футбольный союз Хорватии.

Ранее Вукоевича освободили от обязанностей ассистента тренера и исключили из хорватской делегации. Таким образом руководство местного футбольного союза "извинилось перед российской общественностью".

Смотрите также: "Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ

7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу со счетом 4:3 (2:2 в основное время). Хорватский футболист Домагой Вида после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Позднее он объяснил, что это видеообращение - не политическое послание, а знак благодарности украинцам.

Украинцы поддержали Виду и, частично, Вукоевича. В сети проходит флэшмоб: разгневанные люди ставят ФИФА на их странице в Facebook минимальный рейтинг. По состоянию на утро 10 июля рейтинг союза составляет уже 1,4 и 5 - проголосовали более 140 тысяч человек.

Вида выступал за "Динамо" в 2013-2017 годах, а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008-2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба украинского клуба.