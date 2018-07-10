Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 06:21

"Неспортивно": ФИФА оштрафовала Вукоевича за поддержку Украины

"Неспортивно": ФИФА оштрафовала Вукоевича за поддержку Украины - Фото
Огнен Вукоевич (фото - instagram.com/operofficial)

Международная федерация футбола приравняла слова "Это победа для Динамо и для Украины" к неспортивному поведению на мундиале в стране-оккупанте России

Реклама
Реклама

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола якобы решил оштрафовать бывшего ассистента главного тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (около 370 тыс грн, - ред.) за высказывание на камеру слов поддержки в адрес Украины во время ЧМ-2018 в России. Об этом пишет известный футбольный ресурс Four Four Two.

По мнению чиновников ФИФА, слова "это победа за Динамо и за Украину" - пример "неспортивного поведения".

Ссылаясь на рассылку пресс-службы ФИФА, издание пишет, что ФИФА "приняла к сведению извинения", которые принес по этому поводу футбольный союз Хорватии.

Ранее Вукоевича освободили от обязанностей ассистента тренера и исключили из хорватской делегации. Таким образом руководство местного футбольного союза "извинилось перед российской общественностью".

Смотрите также: "Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ

7 июля 2018 года сборная Хорватии выиграла у России в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу со счетом 4:3 (2:2 в основное время). Хорватский футболист Домагой Вида после этого на камеру заявил "Слава Украине! Давай-давай!". Позднее он объяснил, что это видеообращение - не политическое послание, а знак благодарности украинцам.

Украинцы поддержали Виду и, частично, Вукоевича. В сети проходит флэшмоб: разгневанные люди ставят ФИФА на их странице в Facebook минимальный рейтинг. По  состоянию на утро 10 июля рейтинг союза составляет уже 1,4 и 5 - проголосовали более 140 тысяч человек.

Вида выступал за "Динамо" в 2013-2017 годах, а Вукоевич провел в Киеве семь лет (2008-2015) в качестве игрока, а сейчас работает в селекционном отделе клуба украинского клуба.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ФИФА, хорватия, чм-2018, Домагой Вида, слава украине, огнен вукоевич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ
Спорт "Hvala, Domagoj": соцсети поддержали Виду за "Слава Украине" в РФ
"Слава Украине" на ЧМ-2018: Вукоевич исключен из сборной Хорватии
Спорт "Слава Украине" на ЧМ-2018: Вукоевич исключен из сборной Хорватии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 