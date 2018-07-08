Польша: Кремль использует ЧМ-2018 для собственной пропаганды

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Россия не та страна, которая заслуживает проведения чемпионата мира по футболу, отметила депутат польского Сейма Малгожата Госевская

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Кремль использует чемпионат мира по футболу для собственной пропаганды, показывая якобы другое лицо России. Это нужно понимать и не писать похвал в адрес российских властей. Об этом Укринформу заявила депутат польского Сейма Малгожата Госевская.

"..Мы много раз говорили о том, что этот чемпионат не должен состояться в России, что Россия не та страна, которая заслуживает проведения такого чемпионата, ведь она использует это в своей пропаганде. Это, собственно, и происходит", - отметила Госевская.

Она подчеркнула, что иностранцы видят в России вычищенные улицы, симпатичных людей, красивые стадионы.

По ее словам, им это нравится, они пишут хвалебные посты в соцсетях, например, глава польской федерации футбола Збигнев Бонек (он в Twitter поблагодарил Россию за якобы отличную атмосферу во время чемпионата, - ред.).

"Это очень досадно. Ведь все обладают разумом. Я бы призвала всех: прежде чем написать такой твит, стоит хорошо подумать о том, что они делают", - cказала политик.

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