ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

Сегодня, 14 июля, в России начинается чемпионат мира по футболу-2018.
Матчи пройдут в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург.
В мундиале участвуют 32 команды, которые разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.
Группа А (Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай)
14 июня - 18:00: Россия — Саудовская Аравия
15 июня - 15:00: Египет — Уругвай
19 июня - 21:00: Россия — Египет
20 июня - 18:00: Уругвай — Саудовская Аравия
25 июня - 17:00: Уругвай — Россия
25 июня - 17:00: Саудовская Аравия — Египет
Группа В (Португалия, Испания, Марокко, Иран)
15 июня - 18:00: Марокко — Иран
15 июня - 21:00: Португалия — Испания
20 июня - 15:00: Португалия — Марокко
20 июня - 21:00: Иран — Испания
25 июня - 21:00: Иран — Португалия
25 июня - 21:00: Испания — Марокко
Группа С (Франция, Австрия, Перу, Дания)
16 июня - 13:00: Франция — Австралия
16 июня - 19:00: Перу — Дания
21 июня - 15:00: Дания — Австралия
21 июня - 18:00: Франция — Перу
26 июня - 17:00: Дания — Франция
26 июня - 17:00: Австралия — Перу
Группа D (Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия)
16 июня - 16:00: Аргентина — Исландия
16 июня - 22:00: Хорватия — Нигерия
21 июня - 21:00: Аргентина — Хорватия
22 июня - 18:00: Нигерия — Исландия
26 июня - 21:00: Нигерия — Аргентина
26 июня - 21:00: Исландия — Хорватия
Группа E (Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия)
17 июня - 15:00: Коста-Рика — Сербия
17 июня - 21:00: Бразилия — Швейцария
22 июня - 15:00: Бразилия — Коста-Рика
22 июня - 21:00: Сербия — Швейцария
27 июня - 21:00: Сербия — Бразилия
27 июня - 21:00: Швейцария — Коста-Рика
Группа F (Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея)
17 июня - 18:00: Германия — Мексика
18 июня - 15:00: Швеция — Южная Корея
23 июня - 18:00: Южная Корея — Мексика
23 июня - 21:00: Германия — Швеция
27 июня - 17:00: Южная Корея — Германия
27 июня - 17:00: Мексика — Швеция
Группа G (Бельгия, Панама, Тунис, Англия)
18 июня - 18:00: Бельгия — Панама
18 июня - 21:00: Тунис — Англия
23 июня - 15:00: Бельгия — Тунис
24 июня - 15:00: Англия — Панама
28 июня - 21:00: Англия — Бельгия
28 июня - 21:00: Панама — Тунис
Группа Н (Польша, Сенегал, Колумбия, Япония)
19 июня - 15:00: Колумбия — Япония
19 июня - 18:00: Польша — Сенегал
24 июня - 18:00: Япония — Сенегал
24 июня - 21:00: Польша — Колумбия
28 июня - 17:00: Япония — Польша
28 июня - 17:00: Сенегал — Колумбия
1/8 финала
30 июня - 17:00: 1С — 2D (матч №49)
30 июня - 21:00: 1А — 2В (матч №50)
1 июля - 17:00: 1В — 2А (матч №51)
1 июля - 21:00 1D — 2C (матч №52)
2 июля - 17:00: 1Е — 2F (матч №53)
2 июля - 21:00: 1G — 2H (матч №54)
3 июля - 17:00: 1F — 2E (матч №55)
3 июля - 21:00: 1Н — 2G (матч №56)
1/4 финала
6 июля - 17:00: победитель матча № 49 — победитель матча № 50 (матч № 57)
6 июля - 21:00: победитель матча № 53 — победитель матча № 54 (матч № 58)
7 июля - 17:00: победитель матча № 55 — победитель матча № 56 (матч № 59)
7 июля - 21:00: победитель матча № 51 — победитель матча № 52 (матч № 60)
1/2 финала
10 июля - 21:00: победитель матча № 57 — победитель матча № 58
11 июля - 21:00: победитель матча № 59 — победитель матча № 60
Матч за третье место чемпионата пройдет 14 июля в 17:00, а финальный матч состоится 15 июля в 18:00.
Напомним, что 14 июня 2018 года, в день открытия чемпионата мира по футболу в России, начинается новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov.