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14.06.2018, 16:18

ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу

ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - Фото
ЧМ-2018

Расписание матчей ЧМ-2018, где и когда будут проходить матчи финальной стадии мундиаля - смотрите на портале LIGA.net

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Сегодня, 14 июля, в России начинается чемпионат мира по футболу-2018. 

Матчи пройдут в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург. 

В мундиале участвуют 32 команды, которые разделены на восемь групп. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две команды.

Группа А (Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай)

14 июня - 18:00: Россия — Саудовская Аравия

15 июня - 15:00: Египет — Уругвай 

19 июня - 21:00:  Россия — Египет 

20 июня - 18:00: Уругвай — Саудовская Аравия 

25 июня - 17:00: Уругвай — Россия 

25 июня - 17:00: Саудовская Аравия — Египет 

Группа В (Португалия, Испания, Марокко, Иран)

15 июня - 18:00: Марокко — Иран 

15 июня - 21:00: Португалия — Испания 

20 июня - 15:00: Португалия — Марокко 

20 июня - 21:00: Иран — Испания 

25 июня - 21:00: Иран — Португалия 

25 июня - 21:00: Испания — Марокко 

Группа С (Франция, Австрия, Перу, Дания)

16 июня - 13:00: Франция — Австралия 

16 июня - 19:00: Перу — Дания 

21 июня - 15:00: Дания — Австралия 

21 июня - 18:00: Франция — Перу 

26 июня - 17:00: Дания — Франция 

26 июня - 17:00: Австралия — Перу 

Группа D (Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия)

16 июня - 16:00: Аргентина — Исландия 

16 июня - 22:00: Хорватия — Нигерия 

21 июня - 21:00: Аргентина — Хорватия 

22 июня - 18:00: Нигерия — Исландия 

26 июня - 21:00: Нигерия — Аргентина 

26 июня - 21:00: Исландия — Хорватия 

Группа E (Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия)

17 июня - 15:00: Коста-Рика — Сербия

17 июня - 21:00: Бразилия — Швейцария

22 июня - 15:00:  Бразилия — Коста-Рика

22 июня - 21:00: Сербия — Швейцария

27 июня - 21:00: Сербия — Бразилия

27 июня - 21:00: Швейцария — Коста-Рика

Группа F (Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея)

17 июня - 18:00: Германия — Мексика 

18 июня - 15:00: Швеция — Южная Корея 

23 июня - 18:00: Южная Корея — Мексика 

23 июня - 21:00: Германия — Швеция 

27 июня - 17:00: Южная Корея — Германия 

27 июня - 17:00: Мексика — Швеция 

Группа G (Бельгия, Панама, Тунис, Англия)

18 июня - 18:00: Бельгия — Панама 

18 июня - 21:00: Тунис — Англия

23 июня - 15:00: Бельгия — Тунис

24 июня - 15:00: Англия — Панама 

28 июня - 21:00: Англия — Бельгия 

28 июня - 21:00: Панама — Тунис

Группа Н (Польша, Сенегал, Колумбия, Япония)

19 июня - 15:00: Колумбия — Япония 

19 июня - 18:00: Польша — Сенегал

24 июня - 18:00: Япония — Сенегал 

24 июня - 21:00: Польша — Колумбия 

28 июня - 17:00: Япония — Польша 

28 июня - 17:00: Сенегал — Колумбия 

1/8 финала

30 июня - 17:00: 1С — 2D (матч №49)

30 июня - 21:00: 1А — 2В (матч №50)

1 июля - 17:00: 1В — 2А (матч №51)

1 июля - 21:00 1D — 2C (матч №52)

2 июля - 17:00: 1Е — 2F (матч №53)

2 июля - 21:00: 1G — 2H (матч №54)

3 июля - 17:00: 1F — 2E (матч №55)

3 июля - 21:00: 1Н — 2G (матч №56)

1/4 финала

6 июля - 17:00: победитель матча № 49 — победитель матча № 50 (матч № 57) 

6 июля - 21:00: победитель матча № 53 — победитель матча № 54 (матч № 58) 

7 июля - 17:00: победитель матча № 55 — победитель матча № 56 (матч № 59) 

7 июля - 21:00: победитель матча № 51 — победитель матча № 52 (матч № 60) 

1/2 финала

10 июля - 21:00:  победитель матча № 57 — победитель матча № 58 

11 июля - 21:00: победитель матча № 59 — победитель матча № 60 

Матч за третье место чемпионата пройдет 14 июля в 17:00, а финальный матч состоится 15 июля в 18:00.

Напомним, что 14 июня 2018 года, в день открытия чемпионата мира по футболу в Россииначинается новый этап глобальной акции за освобождение украинских политзаключенных в России и на оккупированных ею территориях, который проходит в сети под хэштегом #SaveOlegSentsov. 

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Теги: чемпионат мира, чемпионат мира по футболу 2018, футбол, ЧМ, чм-2018, расписание чм 2018
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