Роналду признан рекордсменом Лиги чемпионов по числу голов

Криштиану Роналду (фото - Facebook Лиги чемпионов)

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Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил в матчах Лиги чемпионов 120 мячей

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Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" португалец Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству забитых мячей в матчах Лиги чемпионов (ЛЧ). Как сообщает AFP, на счету Роналду 120 голов.

За ним следует нападающий испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси - 100 мячей.

На третьем месте расположился бывший бомбардир "Реала" испанец Рауль, который за свою карьеру забил 71 гол в матчах ЛЧ.

Десятку лидеров составляют также: Карим Бензема ("Реал", 56 голов), Руд Ван Нистелрой (56), Тьерри Анри (60), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлекси", 48), Андрей Шевченко (48), Филиппо Индзаги (46), Роберт Левандовски ("Бавария", 45).



Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.