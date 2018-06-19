Россия-Египет 3:1: основные моменты матча ЧМ-2018

Фото: Getty Images

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В начале второго тайма капитан египетской сборной забил автогол, а затем Черышев и Дзюба довершили разгром

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Третий за сегодня матч чемпионата мира по футболу стал такой же неожиданностью, как и два предыдущих: Россия выиграла у Египта со счетом 3:1.

Страна-агрессор заработала угловой уже на пятой минуте. Пробивал защитник Сергей Игнашевич с подачи Александра Самедова, но неточно.

На седьмой минуте атаковал Александр Головин, но опять неудача - мяч пролетел в сантиметрах от штанги. И тут же против него нарушили правила. Росси заработала штрафной, который бил Самедов.

Следующий фол был уже со стороны россиян, а на 17 минуте нарушили уже египтяне - отличился Трезеге. Голкипер Египта забрал штрафной от России.

На 18 минуте ворота атаковал полузащитник Денис Черышев, который пробил сильно выше ворот.

Главная звезда египетской сборной, Мохаммед Салах, проявил себя на 28 минуте, но его атаку отразили российские защитники.

С этого момента игра успокоилась. Острый момент был у Салаха на 42 минуте, однако безрезультатно.

Зато второй матч начался очень бурно - капитан сборной Египта Фатхи на 48 минуте забил автогол. Он перенаправил мяч, посланный издалека Зобниным. Это третий автогол в чемпионате.

Через десять минут Трезеге получил желтую карточку.

А на 59 минуте Черышев получил мяч от Фернандеса и удвоил результат сборной РФ. И через пару минут - удар Артема Дзюбы, 3:0.

После этого сборна Египта выглядела растерянно и довольно-таки беспомощно, но атаковать не перестала.

67 минута - удар Трезеге, но мимо. За тем на 71 минуте промахнулся Саид.

На 72 минуте арбитр зафиксировал нарушение в зоне штрафной, причем ему в этом помог VAR, момент был спорный.

Пенальти пробивал Салах. Он размочил счет, 3:1.

Однако больше Египет забить не смог и с поля уходил крайне расстроенным: шансов на выход из группы у него осталось мало.

Ранее сегодня Япония выиграла у Колумбии со счетом 2:1 и такой же результат показал Сенегал в матче с Польшей.

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