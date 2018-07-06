С Кубы сбежал именитый боксер: дважды побеждал на Олимпиадах

Робейси Рамирес (фото - пресс-служба AIBA)

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Робейси Рамирес стал очередным кубинским спортсменом, который решил попытать счастья в "мире капитализма"; вероятно, вскоре объявится в профибоксе

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу кубинец Робейси Рамирес вышел на прогулку в мексиканском городе Агуаскальентес и не вернулся в гостиницу, где расположилась национальная команда Кубы. Об этом со ссылкой на сообщение Минспорта страны пишет сайт Vringe.

Кубинские власти не считают, что 24-летний боксер пропал без вести: это не первое "исчезновение" титулованных и не очень спортсменов островного государства. Они сбегают на сборах или соревнованиях за границей, чтобы либо перейти в профессиональный спорт за достатком и славой, либо просто попытать счастья в жизни "при капитализме".

Рамирес побеждал на олимпийском турнире в Лондоне (2012) и в Рио-де-Жанейро (2016) в весовых категориях до 52 кг и 56 кг соответственно.

Вероятно, делают вывод профильные СМИ, вскоре стоит ожидать дебюта Робейси на профессиональном ринге, скорее всего, в США.

Лучшие моменты из выступлений Рамиреса в Рио-2016:

В начале весны на базу кубинской команды в Мексике также не пришел после прогулки 21-летний двукратный чемпион мира Хоанис Архилагос. В число известных беглецов-боксеров входят Хоэль Касамайор, Гильермо Ригондо, Эрисланди Лара, Луис Ортис и другие.

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Национальная сборная Кубы завоевала в любительском боксе больше наград, чем любая другая команда в мире.