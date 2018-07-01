Сборная России выиграла у Испании в серии пенальти на ЧМ-2018

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В первой на чемпионате мира по футболу серии послематчевых пенальти сборная России переиграла Испанию

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Сегодня, 1 июля, сборная России по футболу переиграла сборную Испании на чемпионате мира.

Победу сборной страны-агрессора принесла серия послематчевых пенальти.

До этого в первом тайме на 12 минуте Серхио Рамос открыл счет. Россия сравняла его на 41 минуте, когда Артем Дзюба бил пенальти.

В экста-таймах испанцам не удавались удары, хотя вся игра шла у российских ворот.

В серии пенальти третий удар от Коке парировал Акинфеев, третий удар от Головина де Хеа не взял. Четветрый пенальти от Рамоса Акинфеев не вытащил, но и де Хеа не вытащил пенальти от Черышева. Пятый пенальти бил Аспас - в никуда, выше ворот. Итог - Россия проходит дальше, Испания едет домой.

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