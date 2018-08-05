Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ

Александр Шовковский (фото - Getty Images)

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Бывший вратарь киевского "Динамо" может пополнить тренерский штаб сборной Украины

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Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды. Об этом пишет Команда N1.

Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не стал этого отрицать и сказал: "Скоро вы все узнаете".

За сборную Украины Шовковский провел 92 матча. Игровую карьеру он закончил в 2016 году, но в качестве тренера нигде не работал.

Напомним, 3 августа, "Динамо" в Киеве с минимальным счетом обыграло донецкий "Шахтер". Гол на 64 минуте забил Беньямин Вербич.