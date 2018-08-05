Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины - СМИ

Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды. Об этом пишет Команда N1.
Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не стал этого отрицать и сказал: "Скоро вы все узнаете".
За сборную Украины Шовковский провел 92 матча. Игровую карьеру он закончил в 2016 году, но в качестве тренера нигде не работал.
Напомним, 3 августа, "Динамо" в Киеве с минимальным счетом обыграло донецкий "Шахтер". Гол на 64 минуте забил Беньямин Вербич.