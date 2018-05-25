УЕФА: Реклама Газпрома на Олимпийском законна, убрать невозможно

Игорь Жданов

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У Федерации есть контракт с российской компанией, который не позволяет снять ее логотип со стадиона

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Убрать логотип Газпрома из чаши стадиона имени Лобановского и НСК Олимпийский не позволяет контракт между УЕФА и российской компанией. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом, передает Укринформ.

Жданов рассказал, что вчера, 24 мая, вечером разговаривал по поводу скандального логотипа с Калленом. Тот объяснил, что у УЕФА есть контракт с Газпромом, который является генеральным спонсором. На просьбу убрать с НСК Олимпийский символику Газпрома Каллен ответил, что это невозможно.

По словам Жданова, в УЕФА заверили, что понимают ситуацию, и если на другой территории Киева была возможность убрать эту символику, то со стадионами сложнее - это прописано в контракте.

22 мая сообщалось, что с рекламных баннеров, установленных на улицах Киева к финалу Лиги чемпионов УЕФА, убрали все изображения логотипа российского газового монополиста Газпром, который является партнером футбольного турнира.