Украинка выиграла забег и вернулась помочь сопернице: видео

Фото: скриншот видео

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Легкоатлетка Наталья Прищепа успешно финишировала первой, но вернулась поддержать бельгийку, которая упала на дорожке

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Украинская спортсменка, чемпионка в беге на 800 метров Наталья Прищепа в квалификации чемпионата мира в Берлине помогла своей сопернице подняться. Об этом сообщает Xsport.

Прищепа успешно финишировала первой и прошла в полуфинал соревнований. Но потом под аплодисменты она вернулась помочь своей сопернице - бельгийке Рене Эйкенс. Она пыталась прорваться в тройку, но упала.

Эйкенс начала плакать прямо на дорожке и украинка помогла ей подняться и завершить забег.

Сегодня 23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.