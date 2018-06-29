Украинский боксер-тяжеловес Усик: Собираюсь победить в Москве

Александр Усик (скриншот из видеозаписи)

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Бой Усик - Гассиев состоится в Москве 21 июля на главной открытой арене Москвы - спортивном комплексе Олимпийский

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Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик рассказал о предстоящем бое против Мурата Гассиев в Москве. Об этом сообщает сайт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, теперь собираюсь победить в Москве", - сказал Усик.

Организаторы турнира WBSS подтвердили, что финал Александр Усик - Мурат Гассиев состоится в Москве в спорткомплексе Олимпийский 21 июля.

Боксеры сразятся за титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.

Победитель также станет первым, кто получит трофей Мухаммеда Али. Кроме того, Усик или Гассиев может стать первым тяжеловесом, объединивший четыре пояса.

Бой Усик–Гассиев должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы украинца. Ранее Усик категорически не хотел выступать в России, однако недавно поменял мнение и заявил, что "готов драться хоть в Антарктиде".