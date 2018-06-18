Чемпион мира Далакян в Киеве нокаутировал претендента: видео

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Украинский боксер из весовой категории "мух" в столичном поединке продемонстрировал великолепные рефлексы и нестандартную зрелищнеую технику

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Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян в рамках первой защиты титула деклассировал тайского претендента Сиричаи Тайена и без каких-либо проблем по ходу встречи победил того техническим нокаутом в 8-м раунде. Об этом пишет ресурс Vringe.com.

Местный боксер был мобильным, изобретательно и агрессивно пробивал сериями ударов под разными углами. Тайен поначалу время от времени пытался отвечать на атаки фаворита, но не попадал, так как не был в состоянии "контрить" более быстрого и "мыслящего" боксера.

Долгие периоды времени таец шел вперед без удара и не знал, как подобраться к шустрому чемпиону, и с течением раундов "затухал" все больше.

В 5-м раунде в размене Далакян попал полупрямым-полуапперкотом под руку сопернику аккурат в подбородок — нокдаун. Добивание было безуспешным. Также в самом конце 7-го чемпион справа через руку опрокинул Сиричаи еще раз.

В середине 8-го раунда правый навстречу Тайену усадил его на настил ринга в третий раз. Как пишет источник, когда бой продолжился, украинец "прицельно растерзал противника до отмашки рефери" - ТКО 8.

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После этого послужной список Далакяна принял такой вид - 17-0, 12 КО, а его бывшего противника - 50-4, 35 КО.

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Теги: бокс, чемпион мира, артем далакян
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