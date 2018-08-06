Осенью в Киев приедет легендарный боксер-сенатор

За 23 года выступлений на профессиональном ринге Мэнни Пакьяо завоевал мировые титулы в восьми весовых категориях, заработав более 400 млн долларов

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Один из самых знаменитых боксеров в истории этого вида спорта - филиппинец Мэнни Пакьяо - подтвердил, что приедет в Киев на 56-й ежегодный конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который продлится с 30 сентября по 5 октября. Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, пишет сайт Vringe.com.

Несмотря на то, что в начале зимы ему исполнится 40 лет, Пакьяо продолжает выступать на наивысшем уровне в боксе, при этом он является действующим сенатором Филиппин. С 1995 года, когда он дебютировал на профессиональном ринге, этот боец завоевал мировые титулы в восьми весовых категориях и заработал более $400 млн.

Сейчас Пакьяо (60-7-2, 39 КО) владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг). В течение полугода, возможно, состоится его поединок с украинской звездой бокса Василием Ломаченко.

Ранее участие в киевском конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Тони Беллью, Хулио Сесар Чавес-старший, Риддик Боу, Александр Усик и другие действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.

Всего в столицу Украины прилетят около 700 участников из 160 стран мира.

Инициатором проведения мероприятия является "вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

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15 июля Пакьяо одолел досрочным образом (видео) Лукаса Маттиссе. Бой состоялся в дивизионе до 66,7 кг. В категории легкого веса Мэнни не выступал с 2008 года.

Ранее Пакьяо, который является соратником филиппинского президента Родриго Дутерте, признался, что в подростковом возрасте "попробовал все виды наркотиков".