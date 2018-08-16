Суперкубок УЕФА остается в Мадриде: "Атлетико" передавил "Реал"

Диего Коста оформил дубль, причем первый раз забил уже в дебюте встречи

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Вчера поздно вечером, 15 августа, мадридская футбольная команда "Атлетико" в драматическом противостоянии победила земляков - королевский клуб "Реал" - и завоевала Суперкубок УЕФА. Это третий такой трофей клуба в истории: они выигрывали его в 2010-м и 2012 годах.

Матч на стадионе "Лиллекюл​​​​​​а" в Таллинне завершился с крупным счетом 4:2.

При этом основное время закончилось результативной ничьей 2:2. Коста распечатал ворота "Реала" уже на первой минуте встречи, и те сравняли счет только на 27-й - сделал это Бензема.

После перерыва сливочные вышли вперед: на 63-й минуте Рамос точно пробил пенальти, назначенный за руку Хуанфрана в штрафной.

"Атлетико" на 79-й забил опять - и снова Коста.

Все решилось в дополнительное время. На 99-й минуте Сауль довел счет до 3:2 в пользу "Атлетико", а спустя пять минут Коке закрепил успех матрасников - 4:2.

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