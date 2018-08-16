Суперкубок УЕФА остается в Мадриде: "Атлетико" передавил "Реал"

Вчера поздно вечером, 15 августа, мадридская футбольная команда "Атлетико" в драматическом противостоянии победила земляков - королевский клуб "Реал" - и завоевала Суперкубок УЕФА. Это третий такой трофей клуба в истории: они выигрывали его в 2010-м и 2012 годах.
Матч на стадионе "Лиллекюла" в Таллинне завершился с крупным счетом 4:2.
При этом основное время закончилось результативной ничьей 2:2. Коста распечатал ворота "Реала" уже на первой минуте встречи, и те сравняли счет только на 27-й - сделал это Бензема.
После перерыва сливочные вышли вперед: на 63-й минуте Рамос точно пробил пенальти, назначенный за руку Хуанфрана в штрафной.
"Атлетико" на 79-й забил опять - и снова Коста.
Все решилось в дополнительное время. На 99-й минуте Сауль довел счет до 3:2 в пользу "Атлетико", а спустя пять минут Коке закрепил успех матрасников - 4:2.
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