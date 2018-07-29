УПЛ: джокер Русин принес "Динамо" победу в матче против "Львова"

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Во втором туре чемпионата Украины бело-синие одержали минимальную победу над львовянами, а луганская "Заря" проиграла "Александрии"

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Киевское "Динамо" на последних секундах матча одержало победу над "Львовом" в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Украины.

Динамовцы нанесли по воротам соперника 14 ударов, девять из которых оказались в створ ворот, однако вплоть до дополнительного времени счет в матче открыт не был.

На 91-й добавленной минуте главный тренер бело-синих Хацкевич выпустил на поле Русина вместо Морозюка и тот сразу же отличился. Буяльский покатил мяч в штрафную, там ему посодействовал Андриевский и отдал ассист на Русина, котрый забил первый и решающий гол в ворота соперника.

 

Фото: www.fcdynamo.kiev.ua

ФК "Львов" - "Динамо" 0:1
Гол: Русин, 90+2

"Львов": Бандура — Голиков, Адамюк, Парамонов, Воронин — Приймак (Рафаэль, 76), Каленчук — Волошинович (Панамби, 58), Аугусто, Западня (Тейлор, 64) — Бруно

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1) — Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63) — Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич — Беседин

Предупреждения: Аугусто — Беседин

В этот же день "Александрия" победила луганскую "Зарю" в матче второго тура чемпионата Украины.

Единственный и победный гол забил Банада за пять минут до финального свистка. Не в пользу луганчан их капитан Громов получил травму в чужой штрафной - неудачно оступился.

ФК "Александрия" – "Заря" – 1:0
Гол: Банада (85)

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Ковалец (Грицук, 64), Банада, Полярус (Пономарь, 66), Задерака (Протасов, 75), Ситало.

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 75), Громов, Харатин (Силас, 55), Чеберко, Лунев (Хомченовский, 62).

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдут шесть матчей, два из которых состоялись в субботу, 28 июля, а еще четыре будут в воскресенье, 29 июля.

Расписание:

17:00 "Карпаты" – "Черноморец";
17:00 "Олимпик" – "Ворскла";
19:30 "Мариуполь" – "Десна";
19:30 "Шахтер" – "Арсенал-Киев".

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Теги: Чемпионат Украины по футболу, Львов, футбол, динамо, александрия, УПЛ, заря, украинская премьер лига
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