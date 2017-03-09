Киев и смог с высоты птичьего полета: видео

Сегодня, 9 марта, в сети интернет появилось видео Киева с высоты птичьего полета, когда в столице был смог и сильный туман.

В ГСЧС отметили, что причины сильного тумана в Киеве, который появился вчера вечером сугубо метеорологические.

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 марта ночью и утром во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях и в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.

Медики советовали избегать сегодня прогулок и больше пить жидкости.

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