Киев и смог с высоты птичьего полета: видео
09.03.2017, 16:18
Сегодня, 9 марта, в сети интернет появилось видео Киева с высоты птичьего полета, когда в столице был смог и сильный туман.
В ГСЧС отметили, что причины сильного тумана в Киеве, который появился вчера вечером сугубо метеорологические.
По прогнозам Укргидрометцентра, 10 марта ночью и утром во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях и в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м.
Медики советовали избегать сегодня прогулок и больше пить жидкости.
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