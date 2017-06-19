В Киеве на Оболони задержан убивший незнакомца мужчина: видео

На столичной Оболони полицейские задержали мужчину, убившего незнакомца. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообшает отдел коммуникации киевской полиции.

В дежурную часть Оболонского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что вблизи многоэтажки на улице Маршала Малиновского лежит мужчина без признаков жизни. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительному заключению врачей, мужчина скончался из-за повреждения внутренних органов. Для окончательного установления причины смерти тело 39-летнего погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.





На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя подвыпившими незнакомцами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин избил руками и ногами своего оппонента. После этого злоумышленник с места происшествия скрылся.





Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оперативники установили личность подозреваемого и, устроив засаду, задержали его недалеко от места жительства. Им оказался 37-летний уроженец Киева, в содеянном он сознался.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в ночь на 14 июня произошел дорожный конфликт со стрельбой, в результате которого ранения получили два человека.

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