В центре Киева горит бывший центральный гастроном: фото, видео

В центре Киева вспыхнул пожар в здании бывшего центрального гастронома, расположенного по адресу: ул. Крещатик 40/1. Над зданием стоит огромный столб дыма, который виден с разных концов Киева.

Горят два верхних этажа здания, которое находилось на реставрации и вплотную прилегает к известной всем киевлянам "Перепичке".

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям LIGA.net сообщили, что в данный момент продолжается тушение пожара, к тушению привлечены 15 единиц техники и 75 человек личного состава.

В ГСЧС добавили, что уточнение площади пожара осложняется расположенным на фасаде баннером.

Ранее сегодня сообщалось, что на в Киеве на территории киностудии имени Александра Довженко произошел пожар.

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