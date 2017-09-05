В Киеве водитель чудом спасся из объятого огнем авто: фото, видео

В Киеве на улице Саперно-Слободской в результате дорожно-транспортного происшествия вчера, 4 сентября, взорвался автомобиль. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Очевидцы сообщают, что из сильно поврежденного автомобиля "чудом выскочил водитель".





С травмами средней степени тяжести его госпитализировали в больницу №17.

"У пострадавшего ожоги, контузия, сильные ушибы, перелом, однако он в сознании, угрозы жизни нет. По предварительной информации, Opel не пропустил Toyota и после касательного удара вылетел в столб, как раз водительской стороной", - отмечается сообщении.













Фото: facebook.com/autokiev.info

4 сентября 2017 года в Харькове произошло смертельное ДТП на улице Деревянко с участием полицейского.

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