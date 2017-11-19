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В Киеве горел склад лакокрасочных изделий: видео

19.11.2017, 11:00

Сегодня ночью произошел пожар на складе лакокрасочных изделий в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Пожар возник в 03:15 по адресу улица Стеценко, 30 в одноэтажном металлическом складском помещении лакокрасочных с угрозой распространения огня на рядом расположенное трехэтажное административное здание", - отметили в пресс-службе.

В 04:12 пожар на площади 200 квадратных метров был локализован, а в 04:39 ликвидирован.

Причина пожара выясняется. Погибших и травмированных нет. 

21 августа пожар в киевском ресторане Шам, расположенном в парке Пушкина по проспекту Победы, 42, ликвидирован.

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