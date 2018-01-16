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Серьезное ДТП в Киеве с авто на донецких номерах: 5 пострадавших

16.01.2018, 02:30

В Соломенском районе Киева 00:22 16 января произошла серьезная авария на перекрестке, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах, который проехал раньше, чем загорелся зеленый.

"В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель и два пассажира Mitsubishi Lancer. Один - из пострадавших ребенок, с травмой ноги ее госпитализировали в Охматдет", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности и получили множество травм.

В свою очередь, Киев оперативный уточняет, что ребенку медика оказывали помощь на месте ДТП. 

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, а водитель BMW поехал раньше, чем включился зеленый", - сказано в сообщении. 

Также сказано, что на этом участке дороге есть камеры видеонаблюдения, на которых будет видно нарушителей.

Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua

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