Серьезное ДТП в Киеве с авто на донецких номерах: 5 пострадавших
В Соломенском районе Киева 00:22 16 января произошла серьезная авария на перекрестке, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer с донецкими номерами проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW (кабриолет) на польских номерах, который проехал раньше, чем загорелся зеленый.
"В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель и два пассажира Mitsubishi Lancer. Один - из пострадавших ребенок, с травмой ноги ее госпитализировали в Охматдет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности и получили множество травм.
В свою очередь, Киев оперативный уточняет, что ребенку медика оказывали помощь на месте ДТП.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора, а водитель BMW поехал раньше, чем включился зеленый", - сказано в сообщении.
Также сказано, что на этом участке дороге есть камеры видеонаблюдения, на которых будет видно нарушителей.
Фото: www.facebook.com/dtp.kiev.ua
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