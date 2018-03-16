В Киевском зоопарке поселилась семья кузиманз: видео

Киевский зоопарк опубликовал в Facebook видео со своими новыми экзотическими обитателями - длинноносыми кузиманзами, хищниками из семейства мангустовых, обитающими в Западной Африке.

Отмечается, что в зоопарке живет семья кузиманз, состоящая из двух родителей и их детей.

Длинноносая кузиманза (или длинноносый кузиманзе) - вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке.

Кузиманзы не имеют постоянных нор, а спят в земляных расщелинах, в пустых стволах деревьев или в густой растительности. Сообщается, что животные общаются друг с другом при помощи щебечущих и мурлыкающих звуков. Едят они в основном насекомых, но также не брезгуют лягушками, змеями, ящерицами и птицами. Известны случаи, когда в неволе животные атаковали домашних собак, которые значительно превосходили их в размерах.

Длинноносые кузиманзы легко приручаются и иногда их содержат в качестве домашних животных.

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