В Киевском зоопарке поселилась семья кузиманз: видео
Киевский зоопарк опубликовал в Facebook видео со своими новыми экзотическими обитателями - длинноносыми кузиманзами, хищниками из семейства мангустовых, обитающими в Западной Африке.
Отмечается, что в зоопарке живет семья кузиманз, состоящая из двух родителей и их детей.
Длинноносая кузиманза (или длинноносый кузиманзе) - вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, обитающий в Западной Африке.
Кузиманзы не имеют постоянных нор, а спят в земляных расщелинах, в пустых стволах деревьев или в густой растительности. Сообщается, что животные общаются друг с другом при помощи щебечущих и мурлыкающих звуков. Едят они в основном насекомых, но также не брезгуют лягушками, змеями, ящерицами и птицами. Известны случаи, когда в неволе животные атаковали домашних собак, которые значительно превосходили их в размерах.
Длинноносые кузиманзы легко приручаются и иногда их содержат в качестве домашних животных.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:16
-
14:30
-
16:13
-
15:47
-
14:12