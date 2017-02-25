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Украина выбрала своего представителя на Евровидение-2017

25.02.2017, 23:07

В Киеве прошел финальный этап национального отбора участника на песенный конкурс Евровидение-2017. В этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald. 

Конкурс пройдет в мае в украинской столице.

Полуфиналистами, определенными во время трех полуфиналов, были певицы Иллария, Татьяна Решетняк, группы "Сальто назад, O.Torvald и певец MELOVIN.

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