Украина выбрала своего представителя на Евровидение-2017

В Киеве прошел финальный этап национального отбора участника на песенный конкурс Евровидение-2017. В этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald.

Конкурс пройдет в мае в украинской столице.

Полуфиналистами, определенными во время трех полуфиналов, были певицы Иллария, Татьяна Решетняк, группы "Сальто назад, O.Torvald и певец MELOVIN.

Читайте также: Евровидение по-новому: кто и зачем срывает организацию конкурса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.