В сети появилось видео теракта в Иерусалиме

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован теракт в Иерусалиме. На видео видно, как грузовик въехал в группу военных, выходивших из автобуса.

По предварительной информации в результате теракта, погибли четверо человек, травмированы 15.

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации украинцев среди пострадавших в результате теракта в Иерусалиме не было. Но информация все еще проверяется.

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