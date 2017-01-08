В сети появилось видео теракта в Иерусалиме
08.01.2017, 18:18
В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован теракт в Иерусалиме. На видео видно, как грузовик въехал в группу военных, выходивших из автобуса.
По предварительной информации в результате теракта, погибли четверо человек, травмированы 15.
В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.
Как сообщалось ранее, по предварительной информации украинцев среди пострадавших в результате теракта в Иерусалиме не было. Но информация все еще проверяется.
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