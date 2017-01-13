В Стамбуле рухнуло 7-этажное здание: видео

В Стамбуле рухнуло 7-этажное здание, в котором находилось 56 квартир и три магазина. По предварительным данным, погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает CNN Turk.

Согласно сообщению, построенное в 1993 году здание было признано аварийным, жильцов отселили из него в 2015 году. Вероятно, пострадавшие были случайными прохожими.

На место происшествия были направлены большое количество автомобилей пожарной службы и скорой помощи.

Спасатели определяют, нет ли людей под завалами.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.