Боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО: видео
За минувшие сутки, 21 января, российско-террористическая гибридная армия 33 раза обстреляла позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Потерь среди военных нет.
На мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.
На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На луганском пророссийские боевики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.
За минувшие сутки, 21 января, террористы 25 раз обстреляли позиции АТО. Один украинский военный погиб.
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