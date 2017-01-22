Боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО: видео

За минувшие сутки, 21 января, российско-террористическая гибридная армия 33 раза обстреляла позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Потерь среди военных нет.

На мариупольском направлении, используя минометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел и снайпер.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На луганском пророссийские боевики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Валуйское, и Новозвановку.

За минувшие сутки, 21 января, террористы 25 раз обстреляли позиции АТО. Один украинский военный погиб.

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