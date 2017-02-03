Боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка: видео
Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры бывшего главаря ДНР Андрея Пургина и "депутата" ДНР Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных Украине территорий из жилых кварталов Донецка.
Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации ДНР.
Ранее в интернете были опубликованы снятые жителями Донецка видео обстрелов террористами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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