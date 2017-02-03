USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Боевики обсуждают обстрелы из кварталов Донецка: видео

03.02.2017, 19:49

Служба безопасности Украины опубликовала телефонные разговоры бывшего главаря ДНР Андрея Пургина и "депутата" ДНР Дворядкиной, подтверждающие, что террористы ведут обстрелы подконтрольных Украине территорий из жилых кварталов Донецка.

Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации ДНР.

Ранее в интернете были опубликованы снятые жителями Донецка видео обстрелов террористами позиций сил АТО и городской застройки Авдеевки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Война в Донбассе

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 