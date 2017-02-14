Генштаб показал танковые стрельбы под Черниговом: видео
14.02.2017, 12:54
На танковом полигоне около пгт Гончаровское в Черниговской области проходят бригадные учения Вооруженных Сил Украины с привлечением тысячи резервистов первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
"В этом году срок сборов увеличили с 15 до 30 суток. Планируется, что в 2017 году к маневрам привлекут около 80 тысяч резервистов", - отметили в Генштабе.
10 февраля 2017 года в Минобороны анонсировали проведение учения возле оккупированного Крыма с использованием зенитно-ракетных установок Бук-М1
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Видео: Youtube / Генштаб ВСУ
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