Генштаб показал танковые стрельбы под Черниговом: видео

На танковом полигоне около пгт Гончаровское в Черниговской области проходят бригадные учения Вооруженных Сил Украины с привлечением тысячи резервистов первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В этом году срок сборов увеличили с 15 до 30 суток. Планируется, что в 2017 году к маневрам привлекут около 80 тысяч резервистов", - отметили в Генштабе.

10 февраля 2017 года в Минобороны анонсировали проведение учения возле оккупированного Крыма с использованием зенитно-ракетных установок Бук-М1

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