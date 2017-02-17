Обстрелы Авдеевки: паники в городе нет - видео

Пострадавшим в результате вчерашних обстрелов Авдеевки со стороны пророссийских наемников была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает Военное ТВ.

"К нам поступили пятеро раненых бойцов ВСУ, из них один тяжелый, один - средний. Трое имеют легкие ранения. Помощь предоставлена в полном объеме", - сказал старший группы усиления мобильного госпиталя в Авдеевке Игорь Соболь.

По его словам, среди мирных жителей ранения получили трое человек, позже один мужчина умер.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил у себя в Facebook: "Мужчина, когда прогремели взрывы, прикрыл собой детей. А потом бросился к раненому в голову соседу, который упал рядом. Вызвал скорую и уехал с ним в больницу. А уже в больнице оказалось, что сам также ранен. К счастью - легко".

Читайте также: Последствия обстрела Авдеевки: видео

Район Авдеевки вчера вечером и сегодня ночью оккупанты интенсивно обстреляли из самоходных артиллерийских установок Акация калибром 152 мм и 122-миллиметровых гаубиц Д-30/30А, хотя запасы российских снарядов, топлива и запчастей оказались не в состоянии обеспечить прежнюю интенсивность обстрелов силами гибридной армии РФ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.