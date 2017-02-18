Последствия обстрела боевиками жилых кварталов Авдеевки: видео
В результате обстрела боевиками Авдеевки снаряд попал в 9-этажный дом. Повреждены две квартиры на втором этаже. Снаряды попали также в 14-этажный дом, повредив квартиру на последнем этаже, и частный дом. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Ранее глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщал, что боевики снова начали обстрел Авдеевки.
"Боевики начали обстрел города. Под огнём старая часть и центр. Уже есть попадания в здания. Квартал Юбилейный, пожар в жилом доме", - написал он.
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