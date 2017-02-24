Водяное под огнем террористов: опубликовано видео последствий

Боевики гибридной армии РФ обстреливают населенный пункт Водяное Донецкой области из различных видов вооружений. Видео последствий обстрелов обнародовало Военное телевидение Украины.



На записи можно увидеть многочисленные воронки на поверхности земли, оставленные разорвавшимися снарядами, а также разрушенные жилые дома.



Как рассказывает боец АТО с позывным Ридик, накануне террористы ДНР обстреливали Водяное из переносных реактивных установок Град-П. Также оккупанты применяют минометы, вооружение БТР и БМП, пулеметы Утес и ПКМ.



Ранее сегодня, 24 февраля, сообщалось, что в обстреливаемом боевиками Водяном осталось около 15 жителей.



За минувшие сутки, 23 февраля, российско-террористическая гибридная армия 83 раза обстреляла позиции сил АТО. В результате двое военных ранены, один - погиб.



Видео: YouTube

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