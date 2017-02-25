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Пиротехники обезвредили авиационную бомбу весом 500 кг: видео

25.02.2017, 14:28

Во Львовской области обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ее обнаружили в лесу в городе Броды. Пиротехники определили, что это фугасная авиационная бомба SC-500 бывшей немецкой армии. 

Боеприпас нашли в 50 метрах от жилых домов и в ста метрах от газопровода. Поэтому его вывезли на подрывную площадку и успешно обезвредили.   

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