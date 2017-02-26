В Бахмуте нардеп засветился в вооруженном скандале: фото, видео

В Бахмуте Донецкой области в одной из гостиниц произошел конфликт между журналистом и народным депутатом. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что накануне от журналиста информационного агентства в полицию поступило сообщение о том, что в гостинице Бахмута нардеп пытается выломать дверь в его номер и угрожает. При этом нардеп якобы находился в помещении с автоматом.

"Словесный конфликт начался, когда заявитель, житель Киева, сделал народному депутату замечание о недопустимости нарушения правил хранения и ношения огнестрельного оружия…С приездом полиции ссора закончилась, факт был зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях", - говорится в сообщении.

По данным полиции, у нардепа был наградной пистолет "Форт-17" и охотничий промышленный нарезной карабин. Карабин находился в открытом состоянии.





"У нас не Африка, у нас законом запрещено разгуливать с нарезным охотничьим оружием в городе, где могут пострадать мирные люди", - прокомментировал инцидент глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.





По факту нарушения правил обращения с зарегистрированным оружием проводится проверка.





Фото: dn.npu.gov.ua

По данным журналиста Андрея Дзындзи, вооруженным нардепом оказался Владимир Парасюк. Об этом Дзындзя сообщил в Facebook, опубликовав также соответствующие видео.

"Сейчас ко мне в гостиницу "Антлантик" в г. Бахмут ломится Парасюк с толпой, угрожает выломать двери", - написал Дзындзя.

В полиции подчеркнули, что в Донецкой области в связи с событиями, которые здесь происходят, запрещена охота и, соответственно, нет никакого повода для применения охотничьего оружия.

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