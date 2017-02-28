СБУ пресекла деятельность информаторской сети ЛНР: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины в городе Счастье Луганской прекратили деятельность информаторской сети террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали местного жителя, который в течение 2015-2017 годов по заданию кураторов собирал и передавал террористам данные о перемещении колонн с военной техникой, местах дислокации, видах вооружения подразделений сил АТО.

Боевики использовали эти сведения для обстрелов украинских военных формирований на линии разграничения.

Сотрудники спецслужбы установили личности остальных участников информаторской сети, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее СБУ опубликовала аудио- и видеоматериалы по делу о контрактнике ВМС, который намеревался отправить партию оружия в Киев на Майдан.

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