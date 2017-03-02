USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Появились видео погони за угнанной маршруткой в Киеве

02.03.2017, 18:44

В интернете появились два видео преследования полицейскими маршрутки в Киеве, которую угнал злоумышленник на улице Малышко.

На первом видео два автомобиля патрульной полиции преследуют маршрутку. На втором - злоумышленник останавливает ее возле железнодорожной станции Троещина и выбегает.

Еще одно видео опубликовала полиция Киева.

Ранее сегодня утром в Днепровском районе Киева неизвестный вооруженный мужчина, угрожая водителю, угнал маршрутное такси. В ходе преследования мужчина протаранил полицейский автомобиль и ранил одного правоохранителя.

Полиция Киева обнародовала фоторобот подозреваемого. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
узнать больше
slovoidilo.ua
 