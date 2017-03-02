Появились видео погони за угнанной маршруткой в Киеве

В интернете появились два видео преследования полицейскими маршрутки в Киеве, которую угнал злоумышленник на улице Малышко.

На первом видео два автомобиля патрульной полиции преследуют маршрутку. На втором - злоумышленник останавливает ее возле железнодорожной станции Троещина и выбегает.

Еще одно видео опубликовала полиция Киева.

Ранее сегодня утром в Днепровском районе Киева неизвестный вооруженный мужчина, угрожая водителю, угнал маршрутное такси. В ходе преследования мужчина протаранил полицейский автомобиль и ранил одного правоохранителя.

Полиция Киева обнародовала фоторобот подозреваемого.

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