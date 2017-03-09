Силы АТО засекли снайперов оккупанта, один уничтожен - штаб
За минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов боевиками позиций сил АТО в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет - ни безвозвратных, ни санитарных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
При этом военнослужащие на передовых позициях обнаружили снайперскую группу противника, один из боевиков ликвидирован.
На мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь, из гранатометов - Водяное и Гнутово. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Лебединское, Павлополь, Новогригорьевка, Гнутово и Широкино.
По Широкино, Водяному и Гнутово вели огонь также из орудий БМП, а по Новотроицкому стрелял снайпер.
Читайте также: Боевики закупают форму ВСУ для дискредитации сил АТО - разведка
На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики неоднократно обстреливали Зайцево, из минометов различных калибров - Вернеторецкое, Майорск, Новгородское, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были накрыты огнем позиции сил АТО в Верхнеторецком, Песках, Невельском, Каменке, Новолуганском, Новгородском, Троицком и Зайцево.
По Зайцево и Новгородскому, помимо всего прочего, вели снайперский огонь.
На луганском направлении фронта из 120-мм минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Попасную и Троицкое, а из стрелкового оружия - село Крымское и Станицу Луганскую.
Читайте также: Боевики обстреляли волонтеров возле Зайцево: ранены двое
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
07.03.17
18:31
-
07.03.17
17:36
-
07.03.17
17:09
-
07.03.17
17:00
-
07.03.17
16:26
Материалы по теме
-
09.03.2017 04:30
-
08.03.2017 23:15
-
08.03.2017 21:42
-
08.03.2017 18:50
-
08.03.2017 18:34
Все материалы по теме: Война в Донбассе
-
-
-
05.03.17, 17:30