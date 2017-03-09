Силы АТО засекли снайперов оккупанта, один уничтожен - штаб

За минувшие сутки зафиксировано 69 обстрелов боевиками позиций сил АТО в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет - ни безвозвратных, ни санитарных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

При этом военнослужащие на передовых позициях обнаружили снайперскую группу противника, один из боевиков ликвидирован.

На мариупольском направлении из минометов террористы обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь, из гранатометов - Водяное и Гнутово. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Лебединское, Павлополь, Новогригорьевка, Гнутово и Широкино.

По Широкино, Водяному и Гнутово вели огонь также из орудий БМП, а по Новотроицкому стрелял снайпер.

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На донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики неоднократно обстреливали Зайцево, из минометов различных калибров - Вернеторецкое, Майорск, Новгородское, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были накрыты огнем позиции сил АТО в Верхнеторецком, Песках, Невельском, Каменке, Новолуганском, Новгородском, Троицком и Зайцево.

По Зайцево и Новгородскому, помимо всего прочего, вели снайперский огонь.

На луганском направлении фронта из 120-мм минометов боевики обстреляли Новоалександровку, Попасную и Троицкое, а из стрелкового оружия - село Крымское и Станицу Луганскую.

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