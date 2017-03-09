СБУ задержала боевика батальона Восток в зоне АТО: видео
Сотрудники СБУ задержали боевика батальона Восток террористической организации ДНР в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Боевика бандформирования Восток задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", - сказано в нем.
Мужчина скрывался от правоохранителей в Новотроицком Донецкой области.
По словам задержанного, в марте 2015 года он добровольно присоединился к группировке боевиков и занимался строительством фортификационных сооружений.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса - создание террористической группы или террористической организации и ч. 2 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
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