СБУ задержала боевика батальона Восток в зоне АТО: видео

Сотрудники СБУ задержали боевика батальона Восток террористической организации ДНР в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Боевика бандформирования Восток задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", - сказано в нем.

Мужчина скрывался от правоохранителей в Новотроицком Донецкой области.

По словам задержанного, в марте 2015 года он добровольно присоединился к группировке боевиков и занимался строительством фортификационных сооружений.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса - создание террористической группы или террористической организации и ч. 2 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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