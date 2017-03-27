В Одессе полиция открыла огонь по Audi во время погони: видео

В понедельник, 27 марта, в Одессе сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь по автомобилю в ходе его преследования. В результате никто не пострадал, один из злоумышленников был задержан, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Полиция начала преследование автомобиля Audi из-за инцидента, произошедшего утром. Трое злоумышленников на иномарке пытались совершить разбойное нападение на местного жителя.

Правоохранители пытались помешать им, однако подозреваемые скрылись на автомобиле, требования остановиться игнорировали.

"Чтобы не допустить тяжелых последствий, во время преследования сотрудниками полиции было применено табельное огнестрельное оружие с целью остановки транспортного средства путем его повреждения", - сказано в сообщении.

Во время погони авто совершило несколько ДТП и было остановлено. Полицией был задержан один из злоумышленников, другие подозреваемые установлены и разыскиваются.









Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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