Тройное ДТП в Хмельницком засняла камера наблюдения: видео

В среду, 29 марта, в Хмельницком произошло ДТП, в результате которого пострадали три легковых автомобиля. Об этом заявил пресс-секретарь патрульной полиции Хмельницкого Роман Мартынюк, передает местное издание Vsim.ua.

По данным полиции, авария произошла утром, около 07:30 на перекрестке улиц Ивана Франко и Проскуровской.

Daewoo Lanos, двигавшийся по улице Франко, врезался в автомобиль ВАЗ, который от удара перевернулся и налетел на другую машину.

Мартынюк рассказал журналистам, что на водителя Daewoo был составлен админпротокол по ст. 124 КоАП. В результате аварии, по данным полиции, никто серьезно не пострадал.

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