Окуева рассказала о нападении киллера на нее с мужем: видео

Бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Амина Окуева, в мужа которой Адама Осмаева вчера, 1 июня, стреляли на Подоле в столице, рассказала подробности о нападении. Видеозапись с рассказом опубликована на сайте Эспрессо-ТВ.

По словам Окуевой, злоумышленник втерся в доверие, сославшись на некоего известного журналиста и заявив, что получил рекомендацию встретиться с четой от кого-то с программы Шустер.Live.

"Единственный мой знакомый оттуда - Алексей Стукало, он был гостевым редактором. Я написала ему SMS и попросила подтвердить: он подтвердил. Были интуитивные подозрения, я снова написала Алексею, чтоб он рассказал, откуда они знакомы", - уточнила она.

Она утверждает, что инцидент был уже четвертой встречей со злоумышленником: тот "по-русски красиво расписывал" о некоей редакции из Франции, которая хочет взять несколько интервью у пары. Нападавший был "интеллигентным" и "производил впечатление европейского человека".

По ее словам, пистолет злоумышленник, который сидел на переднем кресле в автомобиле, выхватил из подарочной коробки, которую передавал им якобы "от редакции". Чета сидела на заднем сидении.

"Все было автоматически, просто как миг: начали стрелять... Сразу же выхватила пистолет", - рассказывает она, добавив, что нападавший после ответного огня струсил и "закричал, что сдается".

Оперативно остановить кровотечение у мужа ей удалось, так как под рукой было кровоостанавливающее средство Celox.

"Всем побратимам еще раз хочу напомнить знакомую всем бойцам истину: в экстремальной ситуации у нас остаются только те навыки, которые были отработаны до автоматизма", - написала Окуева в Facebook после допроса в полиции.

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1 июня 2017 года на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. Нападавший представился журналистом газеты Le Monde и выстрелил в мужчину. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего. Сейчас Осмаев и киллер находятся в больнице. У последнего - четыре пулевых ранения и удалена часть легких, у его жертвы диагностирован перелом ключица, пневмоторакс, а в позвоночнике застряли пули.

В полиции предположили, что основная причина нападения - патриотическая позиция бойцов АТО. СБУ пока не располагает информацией о причастности российских спецслужб к атаке.

Видео: Youtube / yabchuk

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