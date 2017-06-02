Задержан подозреваемый в присвоении денег Укргазбанка: видео

Сотрудники СБУ задержали в Киеве одного из фигурантов дела по присвоению 250 миллионов гривень государственного ПАО АБ Укргазбанк, что создало угрозу его финансовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что группа злоумышленников в 2015 году подделала письмо от имени одного из руководителей банка. По фальсифицированным документам дельцы завладели частью жилого комплекса в центральной части Киева.

Благодаря оперативному реагированию СБ Украины на незаконно отчужденное у госбанка имущество был наложен арест. Недвижимость вернется в собственность Укргазбанка после соответствующего судебного решения.

По сообщению СБУ, задержанный мужчина был активным участником противоправной сделки. Он в течение длительного времени уклонялся от проведения следственных действий и скрывался от следственных органов. Полгода назад он был объявлен в государственный розыск.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в одном из киевских органов регистрации браков при подаче документов.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце 2016 года суд наложил арест на почти $600 тыс., которые были изъяты во время обысков в уголовном производстве по фактам присвоения кредитных средств экс-должностными лицами АБ Укргазбанк.

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