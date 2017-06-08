СБУ задержала в Луганской области боевика банды Призрак: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими задержали в районе проведения АТО боевика группировки Призрак террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили боевика, который осуществлял визуальный осмотр в непосредственной близости от позиций сил АТО в Попаснянском районе Луганской области. Задержанный был вооружен автоматом Калашникова.

По словам боевика, он с января 2017 находился в составе незаконного вооруженного формирования Призрак, в котором патрулировал временно подконтрольные террористам населенные пункты и охранял блокпосты.

Он рассказал, что в банформировании почти на всех руководящих должностях батальона находятся граждане Российской Федерации.





Фото: ssu.gov.ua

Боевик также сообщил о низком уровне морально-психологического состояния среди террористов, обусловленном многочисленными поборами со стороны главарей и большим количеством потерь личного состава.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - создание террористической группы или террористической организации - задержанному боевику сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сегодня сообщалось, что контролируемые Россией боевики в Донбассе обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранена женщина.

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