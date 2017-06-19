Два пророссийских боевика получили амнистию по программе СБУ
Суд в Славянске освободил от уголовной ответственности двоих экс-участников одного из незаконных вооруженных формирований ДНР по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома". Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
В 2014 году двое мужчин из Славянска присоединились к боевикам, но, "осознав преступный характер и бесперспективность действий главарей", ушли из НВФ и воспользовались программой СБУ.
Амнистированные обратились к тем, кто еще воюет на стороне боевиков с призывом прекратить преступную деятельность и вернуться к нормальной жизни.
11 апреля 2017 года суд освободил от уголовной ответственности еще одного участника этой программы СБУ из числа экс-боевиков.
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