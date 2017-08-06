Обострение в АТО: 31 обстрел, трое раненых военных - карта боев

За минувшие боевики 31 раз нарушили перемирие. Трое военных получили боевые ранения. Потери противника уточняются. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась уменьшением активности российско-оккупационных группировок. В отличие от предыдущих дней противник не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Вечером и ночью боевики четыре раза раза открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по позициям сил АТО на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия бандиты трижды били по шахте Бутовка.

Также в конце суток под обстрелы незаконных вооруженных формирований попали силы АТО в Опытном и Песках. А около 22:00 в результате обстрела опорного пункта ВСУ в поселке Луганское один украинский военный получил ранения.





На мариупольском направлении было более спокойно. Однако и здесь враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного.

На луганском направлении, около 19:00 бандиты выпустили не менее 12 мин калибра 82 миллиметра по нашему опорному пункту в Крымском. В результате обстрела двое бойцов получили ранения.

"Вчера практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали щелевой огонь. Строго соблюдая минские договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко умножается вдвое", - подчеркнули в штабе.

Ранее вчера сообщалось, что линию разграничений в зоне проведения АТО за первое полугодие 2017 года пересекли 5,2 млн 777 тыс человек.

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